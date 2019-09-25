МЧС ликвидирует более 500 учреждений

МЧС России планирует ликвидировать 578 своих учреждений в связи с переходом на новую структуру. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Территориальные органы планируется перевести на новую организационно-штатную структуру 1 января 2020 года. До конца текущего года МЧС планирует упразднить ряд пожарно-спасательных подразделений, центры управления в кризисных ситуациях, центры Государственной инспекции по маломерным судам, а также центр материально-технического обеспечения. Всем сотрудникам упраздняемых подразделений предложат новые должности или компенсации.

Отмечается, что в июле ведомство уже опробовала новую структуру в пилотном режиме в девяти главных управлениях по Республике Мордовия, Хабаровскому и Ставропольскому краям, Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Иркутской и Курганской областям и городу Москве.

Ранее в Счетной палате отметили, что вызов помощи по номеру 112 оказался нерабочим для большинства россиян. По данным ведомства такая система вызова полностью работает только в 12 регионах России из 85. Статистика МЧС показала, что внедрение 112 позволило сократить время реагирования экстренных служб и снизить количество погибших и пострадавших, несмотря на недостатки.

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