Вызов помощи по номеру 112 оказался нерабочим для большинства россиян

Система экстренного вызова спасателей по номеру 112 полностью работает только в 12 регионах России из 85. Такие выводы сделала Счетная палата РФ при проверке реализации соответствующей федеральной программы.

В остальных 73 регионах страны система развернута не полностью. Заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова отметила, что возможностями системы могут воспользоваться только 28 процентов населения, проживающего на 15 процентах российской территории.

По словам Чистовой, реализация проекта затруднена из-за недостатков межведомственного взаимодействия. Также развитие программы замедлилось из-за сокращения финансирования. На внедрение системы уже потрачено более 14 миллиардов рублей, однако изначально планировалось выделить 65 миллиардов.

В Счетной палате отметили, что полноценная работа системы 112 имеет большое общественное значение. Статистика МЧС показала, что внедрение 112 позволило сократить время реагирования экстренных служб и снизить количество погибших и пострадавших, несмотря на недостатки.

Итоги проверки передадут президенту России Владимиру Путину, а также в МЧС.

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