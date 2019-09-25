МТС развернула высокоскоростной интернет в столичном метро

МТС развернула сеть 4G во всех тоннелях и на станциях Московского метрополитена. Кроме того, клиентам оператора стала доступна технология VoLTE, с помощью которой предоставляются голосовые услуги в сети 4G, а это, в свою очередь, значительно повышает качество сигнала. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

Новация МТС позволит не только переписываться в мессенджерах, проверять социальные сети и электронную почту или играть в онлайн-игры, но и непрерывно смотреть потоковое видео в высоком качестве и совершать видеозвонки во время движения поезда. На эти сервисы пассажиры метро расходуют более 70 процентов мобильного интернет-трафика.

«Московский метрополитен — неотъемлемая часть транспортной инфраструктуры активно развивающегося мегаполиса. Ежедневно им пользуются почти девять миллионов человек, многие из которых — клиенты МТС. В среднем в подземке москвичи проводят 20 часов в месяц, которые можно потратить с максимальной пользой, — прокомментировал новость директор МТС в Московском регионе Павел Кузнецов. — Предоставление качественной связи по всему городу, в том числе на его ключевых транспортных артериях, — главный приоритет МТС в Московском регионе. Наша связь помогаем москвичам экономить самый ценный ресурс — время, и мы готовы и дальше укреплять технологическую базу для дальнейшей реализации стратегии устойчивого развития Москвы, которое возможно только на основе мощной телекоммуникационной инфраструктуры».

Каждый день два миллиона абонентов МТС пользуются сетью оператора в столичном метрополитене. С начала 2019 года потребление мобильного интернета в метро выросло в пять раз, а трафик в сети LTE — почти в восемь. Еще в 2015 году МТС первым из операторов стал развивать сеть 4G в метрополитене Москвы. С 2015 года оператор инвестировал в проект более 1,7 миллиарда рублей.