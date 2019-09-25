Стали известны детали разговора Лаврова с Зеленским

Во время короткого разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался вопрос подготовки встречи в «нормандском формате». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в офисе украинского лидера.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны во вторник, 24 сентября, на приеме в честь глав делегаций на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Помимо Лаврова и Зеленского присутствовали президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Действительно, вчера во время приема у господина президента Владимира Зеленского и Лаврова состоялся короткий диалог. Это не была встреча, это был прием, в котором принимали участие все. Никого из представителей делегации не было в этот момент рядом, был только президент. В какой-то момент произошла эта беседа», — сообщили в офисе президента Украины.

В среду сообщалось, что Лавров и Зеленский обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

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23 сентября помощник президента Украины по международным делам Андрей Ермак заявил, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» может состояться в конце сентября — начале октября 2019 года.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. В феврале 2015 года главы четырех государств согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и закрепление в Конституции Украины особого статуса Донбасса.

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