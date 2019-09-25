Rambler Group поборется с пиратством в СНГ

Медиахолдинг Rambler Group и один из крупнейших международных спортивных телеканалов Setanta Sports подписали меморандум о совместном противодействии онлайн-пиратству. Партнеры будут бороться с нелегальным распространением трансляций Английской премьер-лиги (АПЛ) и другого связанного с ней контента на территории России, Украины и других стран СНГ, заявили в пресс-службе Rambler Group.

Компании будут добиваться удаления незаконного распространения контента АПЛ. Для начала площадкам будут предлагать добровольно удалить ролик или трансляцию. Если этот способ не сработает, компании будут требовать ликвидировать контент или заблокировать нарушающие законодательство ресурсы через суда.

По словам руководителя спортивных проектов Rambler Group Михаила Гершковича, статистика свидетельствует о том, что противодействие пиратам положительно влияет на выручку от продажи подписок.

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«Теперь мы сможем находить и блокировать пиратские трансляции Английской Премьер-лиги не только в России. Если первоисточником пиратского сигнала является абонент канала Setanta Sports, находящийся в других государствах, то мы сможем, с помощью наших коллег, блокировать доступ такого абонента к источнику контента. Setanta Sports в свою очередь также будет сообщать нам о выявлении на территории их вещания незаконных трансляций, источником которых послужили абоненты Оkko Спорт», — отметил Гершкович.

Setanta Sports доступен в 13 странах бывшего СССР. С августа компания запустила вещание на Украине. По словам исполнительного директора Setanta Sports Дуайера Маккоули, у компании более чем 25-летний опыт спортивного вещания и борьбы с пиратами в сети.

Rambler Group приобрела эксклюзивные права на показ матчей Английской премьер-лиги в апреле. Проект Rambler Group с АПЛ возглавил Владимир Стогниенко. Матчи лиги транслируются в российском онлайн-кинотеатре Okko.

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