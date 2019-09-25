Власти отреагировали на угрозу массовых увольнений россиян

Данные Росстата о том, что до конца сентября порядка 52 тысяч жителей России могут потерять работу, являются прогнозом, а не планом к выполнению. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Материалы по теме «С российской экономикой не все так просто и понятно» Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями

В Росстате отметили, что цифра, указанная в отчете статистического ведомства, составляют менее 0,1 процента от всех работающих россиян. Там также напомнили, что далеко не все предприятия прибегают к увольнению работников. В связи с этим в ведомстве сочли более корректным анализ уже произошедших увольнений.

Ранее 25 сентября сообщалось, что, согласно данным Росстата, в России до конца третьего квартала работы лишатся десятки тысяч человек. При этом речь шла о сотрудниках, которые могут потерять работы из-за сокращений или планируемой ликвидации компании, а не о тех, у кого истекает срочный трудовой договор или кто готовится выйти на пенсию.

При этом наибольшая угроза остаться без работы нависла над сотрудниками обрабатывающих производств (12,6 тысячи человек), над госслужащими (7,7 тысячи человек) и работниками сферы образования (5,2 тысячи). Информацию о сотрудниках работодатели предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения. Исключение составляют только представители малого бизнеса.

В Минфине в сентябре заявляли, что в России в связи со стартом в 2020 году реформы госуправления за несколько лет пройдет масштабное сокращение числа госслужащих. У тех же, кто сохранит работу, повысится зарплата.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!