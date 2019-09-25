Тысячам россиян спрогнозировали увольнение до конца месяца

Около 51,6 тысяч россиян могут сократить до конца сентября. Такой вывод следует из данных Росстата, передают «Известия».

Согласно данным, больше всего увольнений запланировано в секторе обрабатывающего производства. Там своих рабочих мест могут лишиться 12,6 тысяч человек. В отраслях государственного управления, военной безопасности, социального обеспечения без заработка могут остаться 7,7 тысяч человек. В сфере образования собираются сократить до 5,2 тысяч сотрудников.

Отмечается, что в исследовании речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании. Кроме того, количество планируемых увольнений стало минимальным по сравнению с аналогичными периодами с 2016 года.

В сентябре появилась информация о том, что в России в следующем году стартует реформа в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению государственных служащих. Позже пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов заявил, что окончательных решений по реформе еще нет.

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