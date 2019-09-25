Трамп защитится от импичмента за счет избирателей

Президент США Дональд Трамп создал специальную группу по защите от импичмента, вступление в которую для его сторонников стоит от пяти долларов. Об этом говорится в почтовой рассылке его избирательного штаба, сообщает ТАСС.

Авторы рассылки утверждают, что «омерзительные нападки» демократов из Палаты представителей не имеют никакого отношения к президенту, при этом политики-демократы получают выгоду от того, что запугивают и заставляют молчать сторонников республиканца. «Мы больше не будем этого терпеть, (...) именно поэтому президент Трамп создает специальную группу по защите от импичмента», — сказано в сообщении.

Там же указывается, что эта специальная группа предназначена для самых преданных последователей Трампа. Для вступления необходимо пожертвовать на работу избирательного штаба как минимум 5 долларов, на сайте группы можно также выбрать суммы в 15, 20 и 45 долларов. Членам группы предписывается защищать американского лидера от нападок его противников.

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В сопровождающей письмо цитате самого президента говорится, что с приближением выборов 2020 года, на которых глава США намеревается переизбраться на второй срок, Демократическая партия будет «все более злобно» атаковать Трампа и его администрацию.

О том, что контролируемая демократами Палата представителей США начала официальное расследование в рамках процедуры импичмента, стало известно ранее 25 сентября. Об этом объявила спикер Нэнси Пелоси. Инициативу поддержали более 180 депутатов, все из них — представители Демократической партии.

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