Комедия про Гитлера от создателя «Тора: Рагнарек» не выйдет в России

Комедия режиссера Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», рассказывающая историю мальчика из Гитлерюгенда и его воображаемого друга Гитлера, не появится в российском прокате. Об этом изданию «КиноРепортер» сообщили в пресс-службе компании «Двадцатый Век Фокс СНГ».

Отмечается, что прокатчики не объяснили причины такого решения.

Главный герой «Кролика Джоджо» — десятилетний немецкий мальчик (Роман Гриффин Дэвис), потерявший отца. Он придумывает себе воображаемого друга Адольфа Гитлера, не похожего на фюрера Третьего рейха. Тайка Вайтити выступил режиссером и сценаристом ленты, а также исполнил роль Гитлера. Помимо этого, в комедии снялись Томасин Маккензи, Сэм Рокуэлл и Скарлетт Йоханссон.

Премьера ленты состоялась 8 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. В октябре картина выйдет в прокат в США, в декабре — в Австралии, а в январе 2020-го — в европейских странах.

Вайтити ранее снял такие фильмы, как «Тор: Рагнарек», «Реальные упыри» и «Охота на дикарей».

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