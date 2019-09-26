Пятилетнего мальчика обвинили в домогательствах за объятия с одноклассницей

Учительница обвинила страдающего аутизмом мальчика из американского города Ист-Ридж, штат Теннесси, в домогательствах к однокласснице. Об этом сообщает издание The Sun.

В сентябре текущего года пятилетний Нейтан (Nathan) обнял и поцеловал в щеку свою одноклассницу. Его учительница сообщила об этом в службу опеки.

В школе заявили, что внесли в личное дело Нейтана запись о его «сексуально агрессивном поступке» и эта запись останется в его досье навсегда. Его опекун Саммери Патнем (Summery Putnam) заявила, что когда ей позвонили из школы и все рассказали, ей стало плохо.

Учительница обвинила ребенка в «сексуальных домогательствах» и сообщила Патнем, что ей необходимо поговорить с мальчиком о личных границах окружающих. Патнем подчеркнула, что если бы речь не шла об аутизме, можно было бы подумать, что мальчик так шутит или же ведет себя вызывающе. По ее словам, Нейтан не понимает, что именно он сделал не так.

В школе заявили, что уже говорили с мальчиком несколько раз до этого случая. В результате ребенка перевели в другой класс.

В июле сообщалось, что жительница английского графства Суррей рассказала о редкой фобии, из-за которой она боялась умереть во сне. Женщина заметила у себя повышенную тревожность после того, как у младших сыновей диагностировали аутизм.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!