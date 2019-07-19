Редкая фобия заставила женщину бояться спать

Жительница английского графства Суррей рассказала о редкой фобии, из-за которой она боялась умереть во сне. Ее историю приводит таблоид The Mirror.

26-летняя Рэйчел Уильямс (Rachael Williams), мать троих детей, заметила у себя повышенную тревожность, когда у младших сыновей диагностировали аутизм. Женщина переживала за полноценное развитие детей, стараясь создать им комфортные условия. «Я старалась на 110 процентов», — утверждает она.

У нее начались проблемы со сном, когда ее супруг Крейг (Craig) уехал на год в город Олдершот, графство Гэмпшир, чтобы выучиться на механика. Уильямс находилась на четвертом месяце беременности, вынашивая третьего сына.

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«Я так боялась умереть во сне. Ведь тогда никто не нашел бы меня и моих детей. Им никто не помог бы, — говорит женщина. — Я переживала, смогут ли они выжить и дождаться возвращения отца». Британка вспоминает, как не могла уснуть до пяти утра, пока не просыпались ее сыновья.

Уильямс находилась на грани нервного срыва. «Усталость сводила меня с ума. Я была не в себе», — отметила она. Несмотря на беременность, женщина стремительно худела. Предположив, что у нее серьезное заболевание, она обратилась за помощью в больницу. Пациентке диагностировали гипнофобию и направили на лечение к психиатру. Врач научил ее справляться с приступами страха, в том числе через гипноз.

Крейг благополучно вернулся домой, и Уильямс начала спать спокойнее. «Сейчас я вижу свет в конце тоннеля, — заключила она. — Я чувствую себя счастливее и меньше тревожусь перед сном».

Гипнофобия — иррациональный и неконтролируемый страх перед сном. Болезнь можно вылечить, устранив все факторы, вызывающие тревожность, либо с помощью когнитивной психотерапии.

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