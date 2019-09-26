Дважды судимая российская сиделка призналась в убийстве чужого ребенка

Следком

Сиделка Виктория Айметдинова, подозреваемая в убийстве чужого ребенка в городе Заводоуковск (Тюменская область), признала свою вину. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Об инциденте стало известно 25 сентября, когда девушка похитила ребенка родителей своего молодого человека, с которым рассталась накануне. Они предположили, что Айметдинова совершила этот поступок из мести.

По предварительным данным, девушка пошла за вещами к родственникам молодого человека, а те попросили ее посидеть с ребенком, чтобы сходить на похороны. Затем ребенка нашли мертвым в лесу, а Айметдинову задержали.

Оказалось, что ранее сиделка была дважды судима. В 2013 году, будучи в состоянии алкогольного опьянения, она несколько раз ударила несовершеннолетнюю по лицу. Тогда ее приговорили к исправительным работам и заставили выплатить 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В 2015 году Айметдинову судили за применение насилия в отношении представителя власти. Также будучи пьяной, девушка ударила полицейского рукой по лицу и ногой в пах после того, как тот сделал ей замечание, попросив не материться в общественном месте. За это ее приговорили к 1,5 годам условно.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



