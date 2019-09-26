Английский футболист напился, попал в ДТП и выбыл до конца сезона

Футболист английского «Дерби Каунти» Ричард Кио получил травму колена в автомобильной аварии и выбыл до конца сезона. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 24 сентября после командного ужина. Кио напился в компании одноклубников Тома Лоуренса и Мэйсона Беннетта. После этого футболисты попали в ДТП, в котором пострадал Кио. Лоуренсу и Беннетту предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде.

Позже выяснилось, что Кио, являющийся капитаном команды, выбыл до конца сезона. О характере его травмы не сообщается, известно, что она «серьезная».

«Дерби Каунти» играет в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе чемпионата Англии). После восьми туров сезона-2019/2020 команда располагается на 18-м месте таблицы с восемью очками. Лидирует «Лидс Юнайтед», в активе которого 17 очков.

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