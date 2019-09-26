Месси отказался верить в собственную травму

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси, получивший травму в матче чемпионата Испании с «Вильяреалом», отказывался в нее верить. Об этом сообщает Marca.

«Я не могу сломаться, я не могу сломаться», — повторял 32-летний футболист в момент, когда физиотерапевт «Барселоны» Хорди Месальеса вышел на поле, чтобы оказать ему помощь.

Месси получил повреждение на 29-й минуте встречи, но смог продолжить игру. В перерыве он был заменен на Усмана Дембеле. «Барселона» одержала победу со счетом 2:1. Выяснилось, что травма нападающего не носит серьезного характера, он должен вернуться в состав команды в ближайшее время.

23 сентября Месси был признан лучшим футболистом 2019 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В борьбе за трофей аргентинец обошел форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

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