Названы 17 причин величия Месси

«Барселона» назвала 17 причин, по которым нападающий Лионель Месси является лучшим футболистом года. Полный список опубликован на сайте команды.

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Отмечается, что форвард вместе с каталонцами стал чемпионом Испании, лучшим бомбардиром турнира и победителем Суперкубка страны в прошлом сезоне. Также в списке упомянуты его бомбардирские достижения: он забил больше всего голов со штрафных среди игроков топ-5 лиг Европы и стал рекордсменом по количеству голов в «Барселоне» и чемпионате Испании. Вместе со сборной Аргентины форвард завоевал бронзовую медаль Кубка Америки.

23 сентября Месси был признан лучшим игроком планеты по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Аргентинец опередил в споре за статус лучшего нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

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