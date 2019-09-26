Российские компании начали работать в Чехии

Ульяновские компании-экспортеры приступили к работе в торгово-логистическом хабе региона в Чехии. Об этом сообщил председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По словам Гайнетдинова, несколько крупных контрактов в настоящий момент находятся в стадии разработки. «Партнеры из Латвии и Германии заинтересованы в покупке монтажной пены, представители Чехии уже сделали первые заказы межкомнатных дверей, раковины поступили на реализацию через местный интернет-магазин, предприниматель уже вышел на первые продажи», — уточнил он.

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Торгово-логистический хаб начал работу в Чехии в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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