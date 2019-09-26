Памфилова назвала клеветой слова журналистки об угрозах со стороны ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова опровергла слова журналистки агентства Associated Press (AP) Натальи Васильевой об угрозах со стороны сотрудников Центризбиркома. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает ТАСС.

По словам Памфиловой, с Васильевой после выхода интервью никто не встречался. «О какой дискриминации вообще могла быть речь, о каких угрозах, когда мы спокойно через неделю после этого неприятного инцидента их аккредитовали и они спокойно могли работать?» — сказала она.

Глава ЦИК добавила, что журналистка Associated Press должна будет ответить за свои слова, а если у нее есть факты, то «пусть подает в суд или обращается в правоохранительные органы». Памфилова добавила, что, несмотря на инцидент с интервью, представители комиссии не стали обращаться в суд, а лишь в Общественную коллегию по жалобам на прессу. «То есть максимально лояльно поступили», — подчеркнула она, отметив, что расценивает слова Васильевой как клевету.

«Я не знаю об этом, я никому не давала такого поручения угрожать какой-то журналистке», — отметила она. Памфилова отметила, что факт клеветы «тянет как повод» для обращения в суд со стороны ЦИК.

В ходе открытого заседания Общественной коллегии по жалобам на прессу 26 сентября Васильева заявила, что один из сотрудников аппарата ЦИК якобы пригрозил, что у журналистки «никогда не будет карьеры и ее не будут пускать в МИД, ЦИК и Кремль».

29 августа агентство Associated Press опубликовало интервью с Эллой Памфиловой. В нем приводились слова руководителя комиссии о необходимости совершенствования правил регистрации кандидатов на выборах и избирательного законодательства. В ЦИК после публикации материала заявили, что вместо заявленного видеоматериала был обнародован авторский, который содержал «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы, с включением в него вырванных из контекста высказываний председателя ЦИК России».

Центризбирком обратился к руководству агентства с требованием пояснить ситуацию и дать опровержение допущенных ошибок. AP согласилось опубликовать объяснение с подробностями о том, почему некоторых независимых кандидатов в Московскую городскую думу исключили. При этом агентство заявило, что никогда не указывало, что будет публиковать видеоинтервью или же его транскрипт.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!