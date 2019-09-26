Медвежонка-сироту спасли из заброшенного дома в Мурманске

Во время поиска преступника мурманские полицейские нашли в заброшенном здании одинокого медвежонка, который был на привязи в фургоне. Об этом сообщает в своей группе во «ВКонтакте» Центр спасения медвежат-сирот в деревне Бубоницы Тверской области, куда был передан зверь.

В публикации сказано, что животное было истощено и весило всего 19 килограммов. В вагончике он содержался в ужасных условиях, в темноте, без нормального питания и должного ухода. «Его изредка кормили хлебом и водой — совсем неподходящей пищей для маленького хищника», — говорится в публикации.

Перед зимней спячкой медвежонка-сироту будут интенсивно откармливать, чтобы он смог нормально перезимовать. Потом его выпустят в дикую природу.

Центр спасения медведей в Тверской области — единственное подобное учреждение в стране. За 20 лет его существования

реабилитацию там прошли 200 медвежат, которые потом были отпущены на волю.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!