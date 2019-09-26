Россияне разлюбили домашние заготовки

Треть россиян занимаются заготовкой овощей и фруктов на зиму, следует из данных опроса, проведенного холдингом «Ромир». Это меньше, чем четыре и восемь лет назад, говорится в исследовании.

Так, 33 процента опрошенных заявили, что консервируют овощи и фрукты, собранные на дачных участках. Для 15 процентов из них такие заготовки составляют половину или больше от общей продуктовой корзины.

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Пятая часть респондентов обеспечивает заготовками от 30 до 49 процентов своего зимнего рациона. Для 37 процентов опрошенных они оставляют 10-29 процентов продуктовой корзины. В 2011 и 2015 годах все эти показатели были выше.

«Одной из причин отказа россиян от домашних заготовок является развитие современной торговли, которая позволяет в какой-то степени снимать поведенческую тревожность», — заявил глава холдинга «Ромир» Андрей Милехин. При этом значительная доля россиян по-прежнему продолжает питаться зимой за счет сделанных летом заготовок, отметил он.

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