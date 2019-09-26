Россияне разлюбили домашние заготовки

Треть россиян занимаются заготовкой овощей и фруктов на зиму, следует из данных опроса, проведенного холдингом «Ромир». Это меньше, чем четыре и восемь лет назад, говорится в исследовании.
Так, 33 процента опрошенных заявили, что консервируют овощи и фрукты, собранные на дачных участках. Для 15 процентов из них такие заготовки составляют половину или больше от общей продуктовой корзины.
Пятая часть респондентов обеспечивает заготовками от 30 до 49 процентов своего зимнего рациона. Для 37 процентов опрошенных они оставляют 10-29 процентов продуктовой корзины. В 2011 и 2015 годах все эти показатели были выше.
«Одной из причин отказа россиян от домашних заготовок является развитие современной торговли, которая позволяет в какой-то степени снимать поведенческую тревожность», — заявил глава холдинга «Ромир» Андрей Милехин. При этом значительная доля россиян по-прежнему продолжает питаться зимой за счет сделанных летом заготовок, отметил он.