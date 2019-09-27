Мужчину обвинили в воровстве из-за слишком большого пениса

Сотрудница магазина одежды в Англии заставила 47-летнего Стива Уайтхерста снять штаны, потому что заподозрила его в краже вещей. Об этом сообщает The Sun.

Уайтхерст пришел на шопинг со своей подругой и ее 18-месячным внуком. Когда они стояли на кассе, чтобы оплатить покупки на сумму 400 фунтов (31,7 тысячи рублей), мужчину заподозрили в краже. Девушка указала покупателю на большую «выпуклость» на штанах. Мужчина ответил, что это его пенис, однако менеджер продолжала спорить.

В итоге Уайтхерст снял штаны, его подруга с внуком также видели происходящее. Но сотруднице и этого оказалось недостаточно. Тогда мужчина прошел с охранником в примерочную и снял свои боксеры. Охранник сказал кассирше, что вещей в трусах и правда нет. Покупатель сообщил, что был в очень узких джинсах, которые обтягивали его 10-дюймовый (25,4 сантиметра) пенис.

В сентябре девушка специально разделась догола, чтобы доказать, что не воровала продукты в Walmart. Мексиканка сняла для этого юбку перед охранником магазина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



