Медали покончившего с собой олимпийского чемпиона из СССР появились на eBay

На интернет-аукционе eBay появились медали советского хоккейного вратаря Евгения Белошейкина.

В описании к объявлению говорится, что здесь представлен полный комплект наград спортсмена. В частности, медали чемпионатов мира и Европы, а также олимпийское золото вместе с подарочным ремнем. Всего выставлено 17 медалей. Продавец из Германии просит за них 4,7 тысячи евро.

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Белошейкин — чемпион мира-1986 и Европы (1986,1987). Он также награжден золотом Олимпийских игр-1988 года. В составе московского ЦСКА голкипер трижды становился победителем первенств СССР. В 1991 году хоккеист был выбран командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» на драфте, однако из-за проблем с алкоголем был отчислен из команды. В возрасте 33 лет он совершил самоубийство.

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