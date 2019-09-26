Порье продал футболку Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье продал на аукционе футболку россиянина Хабиба Нурмагомедова, которую он получил после их поединка, состоявшегося в Абу-Даби 7 сентября. Соответствующий лот появился на eBay.

Порье выставил на продажу полный комплект экипировки с боя и футболку, которую он получил от Нурмагомедова. Стратовая цена лота составила пять тысяч долларов, в итоге он был выкуплен за 60,2 тысячи долларов.

14 сентября Нурмагомедов перевел в благотворительный фонд Порье The Good Fight Foundation 100 тысяч долларов, вырученные с продажи футболки американца на аукционе. Примеру российского бойца последовал президент UFC Дэйна Уайт, пополнивший счет фонда на аналогичную сумму.

7 сентября Порье уступил Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона в легком весе на турнире UFC в Абу-Даби. Сразу после окончания боя соперники обменялись футболками. Нурмагомедов пообещал американцу, что продаст одежду на аукционе, а средства передаст в его благотворительный фонд.

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