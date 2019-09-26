Менеджер Нурмагомедова рассказал о планах бойца

Представитель российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов заявил, что следующий бой спортсмен проведет уже в 2020 году. Его слова передает ТАСС.

Менеджер 31-летнего бойца отметил, что поединок планируется провести в марте или апреле. Он добавил, что место проведения боя еще не определено.

Основным претендентом на поединок с Нурмагомедовым считается американец Тони Фергюсон. Бывший обладатель пояса временного чемпиона заявил, что готов биться с россиянином на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) уже в декабре. Также выйти против Нурмагомедова есть шансы и у ирландца Конора Магкрегора. Такой вариант озвучил глава UFC Дэйна Уайт.

7 сентября российский боец во второй раз защитил чемпионский пояс в легкой весовой категории, одержав победу над американцем Дастином Порье. Таким образом, Нурмагомедов одержал 28-ю победу в карьере. До этого россиянин выходил в октагон в октябре 2018-го. Тогда он победил Макгрегора и впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе.

В рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий Нурмагомедов располагается на второй строчке. Он уступает лишь американцу Джону Джонсу, который выступает в полутяжелой весовой категории.

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