Почти 600 миллионов рублей инвестируют в проекты ОЭЗ «Дубна»

Экспертный совет Особой экономической зоны «Дубна» одобрил бизнес-планы еще четырех компаний, объем запланированных инвестиций — 589 миллионов рублей, рассказал заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в пятницу, 27 сентября.

«Во время реализации четырех инвестиционных проектов создадут более 180 рабочих мест», — рассказал он.

Один из резидентов займется созданием современных безмасляных компрессоров, материала «Мелтблаун» для предприятий машиностроения, уточнил Хромов. Еще две компании будут производить медицинское диагностическое оборудование, в частности ультразвуковые и рентген аппараты. С выходом на полную мощность компания намерена занять 0,3 процента рынка в России.

Также в «Дубне» запустят производство современного навигационного оборудования и систем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев высоко оценил вклад особых экономических зон в развитие Подмосковья. По его словам, в регионе инвесторам предлагают очень выгодные условия.