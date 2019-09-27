Конфликтовавшего с миллиардером Гусинским банкира из 90-х объявили в розыск

Полиция объявила в федеральный розыск бывшего главу Православной партии России, президента Резервного межгосударственного банка Владимира Сипачева. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство «Росбалт».

Сипачева, как пишет издание, вызывали на допрос еще осенью 2018 года, но на него он не явился. Оперативники занялись поиском банкира, однако недавно стало известно, что он находится за пределами страны. В ближайшее время Главное следственное управление Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве (ГСУ ГУ МВД России) будет ходатайствовать о заочном аресте бизнесмена. Планируется также объявить его в международный розыск.

По версии следствия, банкира подозревают в мошенничестве в отношении президента ассоциации плательщиков налогов и сборов Константина Гусарина. Последний контролирует организацию «Служба заказчика». Предприятие в 2011 году выполняло контракт по реконструкции одного из домов на улице Волхонке. Фирма имела ряд проблем, и Сипачев предложил свою помощь в их решении, так как имел связи в московском правительстве и российских ведомствах, отмечает «Росбалт».

За так называемую помощь банкир попросил один миллион долларов, и Гусарин согласился на это предложение. Сипачев уверял, что все проблемы активно решаются, но по факту ничего не происходило. Со временем общение двух сторон было сведено к нулю, и Гусарин подал заявление в полицию.

Сипачев в 1990-е годы получил известность из-за конфликта с миллиардером Владимиром Гусинским. Подконтрольная последнему структура «Мост» обвинила банк «Аэрофлот», принадлежавший Сипачеву, в подготовке убийства Гусинского. Конфликт Гусинского и Сипачева в итоге был урегулирован.

В августе стало известно, что в Тверской суд Москвы поступило ходатайство об аресте одного из крупнейших российских теневых банкиров Олега Белоусова, обвиняемого в хищении более трех миллиардов рублей из Промсбербанка. Для оперативников он представляет интерес и как хороший знакомый сотрудников управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, которые арестованы по делу о мошенничестве.

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