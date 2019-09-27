Семья отреклась от попавшего на видео жестокого мужчины

Мужчина, ставший главным героем вирусного видео о жестоком обращении с маленькой дочерью, арестован полицией Саудовской Аравии. Как сообщает Mirror, после публикации ролика в сети от него отвернулась семья.

40-летний Юсиф Алкутай (Yousif Alqutai) попал в поле зрения полиции, после того как в сети распространилась видеозапись, демонстрирующая, как он бьет маленькую дочь по лицу, спине и животу за то, что она не может самостоятельно устоять на ногах. На ролике также видно, что отец держал ребенка за уши, а затем бросил на пол.

Алкутай утверждает, что видео снято четыре года назад, и умоляет о прощении. «Как вы все видите сейчас, она в полном порядке. Я пытался научить ее ходить, и теперь, по милости божьей, она ходит сама», — оправдывается он.

Однако после того, как несколько дней назад кадры появились в социальных сетях, полиция арестовала его. Семья отреклась от Алкутая. В социальных сетях люди возмутились поведением мужчины, назвав его безумцем. Многие знаменитости также обратили внимание на инцидент, призвав ассоциацию по защите детей вмешаться в ситуацию.

В сентябре популярный в Марокко певец Адиль Эль Милуди (Adil El Miloudi) попал под шквал критики за высказывание о том, что мужчинам необходимо бить своих жен. Вскоре телешоу, в котором он выступал, было закрыто по требованию ведомства по надзору за СМИ.

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