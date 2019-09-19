Известный певец в прямом эфире призвал избивать жен

dailymail.co.uk

Телешоу Kotbi Tonight на канале Chada TV в Марокко закрыли после того, как популярный певец Адиль Эль Милуди (Adil El Miloudi) выступил в эфире за то, чтобы мужчины могли избивать своих жен. Как сообщает Daily Mail, исполнитель пояснил, что насилие в отношении женщины — это «нормально».

«Кто не бьет свою жену — не мужчина», — отметил он. На это ведущий заметил, что «бить свою жену запрещено по всему миру». «В Марокко это норма, каждый может делать, что захочет со своей женой, бить ее, убить ее», — заявил Милуди в ответ.

Певец также рассказал, что сам продолжает бить супругу и что один раз был за это арестован в Испании. Однако, по его словам, жена сказала полиции, что он не поднимал на нее руку, после чего его отпустили.

Местное ведомство по надзору за СМИ приняло решение закрыть телешоу на три недели из-за выступления певца. Его слова расценили как «оправдание насилия в отношении женщин, призыв к насилию и представление насилия в позитивном ключе».

Самого Милуди пока никак не наказали за сказанное, несмотря на множество негативных комментариев от пользователей соцсетей из Марокко.

Малуди — не единственный среди музыкантов, кто подвергался критике за жестокие действия в отношении женщин. В 2009 году певец Крис Браун оказался в центре скандала. Он напал на свою бывшую подругу — R&B-певицу Рианну. Мужчина был признан виновным и приговорен к шести месяцам исправительных работ.

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