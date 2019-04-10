Мужчина жестоко убил звезду реалити-шоу и отправился в тюрьму на 26 лет

Американец Джеки Джером Роджерс (Jackie Jerome Rogers) получил 26-летний тюремный срок за убийство любовницы, звезды реалити-шоу Лизы Мари Найгл (Lisa Marie Naegle). Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

По версии следствия, Роджерс избил 36-летнюю женщину после того, как та сообщила, что хочет расстаться с ним и вернуться к мужу.

Он ударил Найгл молотком в машине не менее восьми раз. После этого принес тело жертвы в свой дом, еще несколько раз ударил ее и, убедившись, что она мертва, похоронил на заднем дворе.

Роджерс уничтожил все вещи Найгл, отмыл орудие убийства и машину, чтобы скрыть преступление.

Поначалу мужчина дал ложные показания, отметив, что высадил Найгл в баре после полуночи. Позднее выяснилось, что его данные не сходятся с записями камер наблюдения: на них видно, что женщина села во внедорожник около двух часов ночи. Роджерс заявил, что в машине Найгл начала его бить, — он заплакал, а затем напал на нее. Однако в итоге преступник признался в содеянном.

Найгл прославилась участием в реалити, где женщины соревнуются за приз, — свадьбу мечты и пластическую операцию.

Ранее участник популярного шоу «Остров любви» Майк Таласситис (Mike Thalassitis) был найден мертвым. Его тело обнаружено в лесу неподалеку от дома.

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