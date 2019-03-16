Интернет и СМИ
 
Последние новости
Эксперты расшифровали записи разбившегося «Боинга» и не стали их слушать
35-летнего Жиркова вызвали в сборную России
Пугачева рассказала о бесконечном таланте Началовой
Медаль российских биатлонистов назвали подарком Фуркада
Отец Юлии Началовой раскрыл причину ее смерти
Названа причина позднего обращения Юлии Началовой к врачам
Режиссера Марлена Хуциева экстренно госпитализировали
Венесуэльская оппозиция отобрала у Мадуро один из главных активов
Собчак раскрыла причины расставания с Виторганом
Новости партнеров

Звезду реалити-шоу нашли мертвым в лесу

Перейти в «Мою Ленту»
Майк Таласситис

Участник британского реалити-шоу «Остров любви», бывший футболист Майк Таласситис (Mike Thalassitis) найден мертвым в лесу около своего дома в графстве Эссекс. Об этом пишет Mirror.

Ему было 26 лет. Причина смерти не называется.

Таласситис успешно играл за молодежную сборную Кипра U21, однако известность ему принесла не игровая карьера, а участие в 2017 году в шоу знакомств. Благодаря своему поведению он получил прозвище «Грязный Майк», а также приобрел репутацию негодяя.

В августе 2018 года финалистку шоу талантов Britain’s Got Talent (британский аналог «Минуты славы») Симонн Керр (Simonne Kerr) убили в собственном доме в Лондоне. Полицейские констатировали смерть от ножевого ранения.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Mike Thalassitis dead: Love Island star known as 'Muggy Mike' found dead at 26
Смерть ветерана-наркомана ввергла в грусть британских телезрителей
Звезду телешоу зарезали в собственной квартире
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:01 9 февраля

«Смешно, если он окажется живым»

Владелец биржи унес с собой в могилу миллионы долларов. Никто не может их получить
18:2116 марта

Обнародован отчет о смерти бывшего министра печати Лесина

19:2216 марта

Собчак раскрыла причины расставания с Виторганом

17:5215 марта

В терминалах оплаты нашли ворующий деньги вирус

Интернет и СМИ00:0412 марта

«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»

Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
04:5116 марта

«Яндекс» запустит собственную социальную сеть

12:2516 марта

Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета

15:1715 марта

Девушка обнаружила в сети письма своих родственников из прошлого века

Интернет и СМИ00:01 1 января

Сыграем в черный ящик

Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
19:1515 марта

Малахов отправился на перевал Дятлова

14:0815 марта

Чернокожий ведущий вызвался помочь незнакомцам и был избит

16:4815 марта

Сбой в работе соцсетей заставил пользователей ринуться за порно

Россия
«Без России кровавое месиво было бы похлеще Донбасса»
Как Крым вошел в состав России. Рассказывают главные участники «Крымской весны»
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
«Нас обещают убить за разврат детей»
Феминистка поставила детский спектакль. Ее обвиняют в экстремизме и допрашивают в полиции
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
В Сибири заметили похожий на метеорит объект
Два самолета опасно сблизились в московском аэропорту
Боровшийся против абортов россиянин изнасиловал 13-летнюю дочь
Все материалы
Мир
Прихожан двух мечетей расстреляли в Новой Зеландии
Погибли 50 человек. Убийца вел прямую трансляцию бойни
Австралийский политик избил напавшего на него с яйцом подростка
Россия снова пригрозила Западу ракетами
Напавший на мечеть в Новой Зеландии вдохновлялся терактами в Европе
Россия пригрозила ответить на новые санкции Евросоюза
Бывший сотрудник Пентагона оказался китайским шпионом
Россия обвинила США и Канаду в «дремучей русофобии»
Все материалы
Бывший СССР
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Столкновения в центре Киева. Август 2014 года«Порешить этих тварей на месте!»
Нищие старики, злоба и отчаяние. Чем живут православные на Украине
Москва потребовала от Белоруссии больше уважения для российского посла
Администрацию Порошенко забросали плюшевыми свиньями
Возле посольства России на Украине открыли сквер имени Немцова
Порошенко поблагодарили за бедность
Все материалы
Экономика
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Дерипаска подал в суд на США
Дерипаска объяснил подачу иска против США
Россия освободилась от нефтяной зависимости
Украина осталась без денег по спору с Россией
Иван Овчинников«Я пошел за лидером»
Чтобы добиться успеха, надо найти правильную франшизу
Украинские санкции помешали российскому мегапроекту
Все материалы
Силовые структуры
Железная Белла
Самая известная аферистка СССР разбогатела на ресторанах и порно. За это ее расстреляли
Сергей МагинВсе могут короли
Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме
Вадим БелоусовДепутат Госдумы уличен в крупнейшей взятке в истории России
Его обвинили в получении трех миллиардов рублей. Но не арестовали
Московских элитных гаишников поймали на взятке
Двое россиян перевели террористам ИГ более 10 миллионов рублей
Российские полицейские накрыли незаконный цех по переработке крабов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
В России задумались о беспилотном танке
В России озаботились новым вызывающим галлюцинации оружием
Дмитрий РогозинНе прощай их, Юра
Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику
Стала известна дата запуска второй замены «Союз МС»
«Роскосмос» захотел использовать МКС для военных экспериментов
Все материалы
Спорт
«Боюсь, что однажды он убьет меня или ребенка»
Бойцы UFC сходят с ума и угрожают близким. В чем причина?
35-летнего Жиркова вызвали в сборную России
Медаль российских биатлонистов назвали подарком Фуркада
«Реал» одержал первую победу после возвращения Зидана
Российские биатлонисты выиграли медаль чемпионата мира
Болельщик скончался на стадионе под призывы умереть
Вспомнить все
Эта Лига чемпионов — огонь. «Реал» и ПСЖ уже сгорели
Все материалы
Культура
Юлия НачаловаДикая бабочка
Она победила Кристину Агилеру и стала звездой. Умерла Юлия Началова, ей было 38 лет
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
«Женщины были очарованы им»
Как Россия захватывала Америку: настоящая история Кончиты и Николая Резанова
Названа причина позднего обращения Юлии Началовой к врачам
Пугачева рассказала о бесконечном таланте Началовой
Первый муж Началовой отреагировал на смерть певицы
Максим Галкин и Леонид Агутин отреагировали на смерть Началовой
Все материалы
Интернет и СМИ
Убитая юность
Этот журнал растил советскую молодежь и открыл путь к свободе, но оказался ненужным
Обнародован отчет о смерти бывшего министра печати Лесина
Караван в никуда
Один из лучших фотографов мира показал, как желание жить лучше стало для людей приговором
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
Звезду реалити-шоу нашли мертвым в лесу
В терминалах оплаты нашли ворующий деньги вирус
Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета
Все материалы
Ценности
До трусов
Calvin Klein обожали в 90-е. Теперь бренд закрывает магазины и уходит с подиумов
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Русская художница украсила часы пером
Помощница Петросяна похвасталась роскошной жизнью
Монах сменил пол ради карьеры модели
Обвиненный в домогательствах российский дизайнер запел
Все материалы
Путешествия
«Они чувствуют себя супергероями»
Жертвоприношение и адская работа. Как выжить в кратере действующего вулкана
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Здесь работают исключительные красавчики»
Горы Грузии заставляют забыть о хинкали и вине. А еще там очень любят русских
Обрушение скалы на гулявших по пляжу туристов попало на видео
Пассажир бросил монеты в двигатель самолета на удачу и пошел под суд
Пассажир бизнес-класса обнаружил живую личинку в своем обеде
Сердобольный пилот задобрил пассажиров задержанного рейса гамбургерами
Все материалы
Из жизни
«Все тело пронзает страшная боль»
Они калечатся и гибнут ради деликатесов для американских богачей, пока их дети голодают
Американка столкнулась со сворой псов и попала в больницу с сотнями укусов
Арнон Родтхонг и Карнсита Родтхонг«Жених нужен немедленно»
Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
Умершая девочка спасла жизнь пятерым детям
Спасатели достали из колодца маленького леопарда
Индиец набил полный рот живыми пчелами
Променявший еду на пиво американец стремительно похудел
Все материалы
Страна необычных пикапов
Что такое «ют» и почему они так популярны в Австралии
История самой странной Audi
Невзлетевший «крылатый металл» — почему самый инновационный хэтчбек не полюбили миллионы
Повесть о настоящем человеке
Почему обновление Mazda 6 — не просто рестайлинг
Опа, Гангам-стайл!
Представительские седаны из Кореи: от лицензионных копий до люксовых суббрендов
Вместо кроссовера Bugatti выпустит электрический суперкар
Российский Geely Atlas получил версию с турбомотором
Tesla представила маленький кроссовер Model Y
Все материалы
Дом
Простота по-американски
Эти люди отвергли смартфоны, телевизоры и другие технологии. Они считают, что живут в раю
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
В Петербурге заметили обвал спроса на жилье
Больше половины элитного жилья в Москве оказалось не жильем
Названа главная угроза жилью россиян
Золотые кирпичи
Что стало с первыми в России элитными домами для новых русских
Все материалы