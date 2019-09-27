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«Челси» переманит Неймара рекордной зарплатой

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Неймар

Руководство английского «Челси» выразило желание приобрести нападающего французского ПСЖ Неймара. Об этом сообщает El Desmarque.

По информации издания, лондонский клуб сделает парижанам предложение в летнее трансферное окно. Отмечается, что «Челси» собирается заплатить ПСЖ 300 миллионов евро, а Неймару предложить контракт с зарплатой 42 миллиона евро, что сделает его самым высокооплачиваевым игроком мира.

Бразилец этим летом заявлял о желании вернуться в «Барселону». Неймар, по сообщениям СМИ, не хотел оставаться в ПСЖ, но в итоге не сумел уйти в другой клуб в прошедшее трансферное окно. После этого фанаты парижан публично обратились к футболисту, выражая недовольство его действиями.

Неймар выступает в ПСЖ с 2017 года. Его переход из «Барселоны» обошелся парижанам в рекордные 222 миллиона евро.

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