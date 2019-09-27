В дом бывшего президента Молдавии пришли с обыском

В доме бывшего президента Молдавии Петра Лучинского проходит обыск. Об этом сообщают РИА Новости.

В антикоррупционной прокуратуре Молдавии уточняют, что обыск идет в рамках расследования дела о выводе одного миллиарда долларов из банковской системы страны.

Пресс-секретарь ведомства Кэтэлина Богонос уточнила, что правоохранители проверяют причастность Лучинского к этим событиям, однако никаких обвинений ему пока не предъявлено, он не задержан.

В 2014 году стало известно, что три молдавских банка (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank), владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, их имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследование о выводе средств длится с 2015 года.

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