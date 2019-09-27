Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин

Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев обвинил женщин в проявлении агрессии к детям и мужьям. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По мнению Соловьева, мужчины регулярно получают удары сковородками по голове, ножами в спину или ногой в пах. По его словам, 70 процентов случаев насилия над детьми совершали родные матери, бабушки и тети.

«Оскотиневшие от выпивки или новой любовной истории, они сажают детей на цепи в подвалах и сараях, забивают ногами и душат телефонными шнурами. А потом объясняют, что дети им просто мешали нормально, с их точки зрения, жить», — утверждает Соловьев.

Он подчеркнул, что женщины часто используют как рычаг давления детей, которые при разводе чаще всего достаются именно матерям. Соловьев же считает, что в суде жены могут оклеветать мужей из-за того, что те перестали их устраивать. Он также заявил, что «излишнее размусоливание» темы домашнего насилия выставляет россиян в негативном свете.

«Мы не нация неврастеников и имбецилов. Не надо на нас наговаривать. Хотите защищать женщин — пожалуйста, но не за счет всего мужского населения и без выставления граждан России как неадекватных и агрессивных. А нашим милым барышням стоит задуматься о том, что не надо искать счастья в ком-то, счастье всегда в себе», — отмечает юрист.

Ранее в сентябре «Новая газета» выяснила, что 80 процентов преступлений против детей до 18 лет совершают родственники и близкие люди в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего (70 процентов) виновными в истязаниях, побоях, избиениях и убийствах признавали отцов, отчимов, сожителей матерей, дедушек, дядей и братьев. В 14 процентах решений жертвами подсудимых также были их жены или сожительницы.

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