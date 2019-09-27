Полицейских захотели защитить от россиян в интернете

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в закон «О полиции», чтобы защитить сотрудников от клеветы и порочащей их информации, опубликованной в интернете. Соответствующий документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Законопроект также должен защитить полицейских «от посягательств на неприкосновенность их чести и достоинства», а также информации, носящей «дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России».

Как именно будет работать защита полицейских, в документе не уточняется. Отмечается лишь, что новый законопроект примут в дополнение к уже принятым поправкам в КоАП и закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они ужесточают ответственность за распространение клеветы и позволяют ограничить к ней доступ. Авторы законопроекта рассчитывают на его вступление в силу в январе 2020 года.

Ранее стало известно, что две трети россиян убеждены, что подбрасывание наркотиков и фальсификация уголовных дел сотрудниками правоохранительных органов — обычная практика в России. При этом почти каждый пятый россиянин заявил, что такие случаи носят единичный характер, еще 16 процентов затруднились ответить.

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