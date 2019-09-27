На развитие сельского хозяйства в республике Саха выделено 8 миллиардов рублей

В целях коренного пересмотра подходов к развитию сельского хозяйства Якутии и повышения эффективности оказываемой государственной поддержки главой республики Айсеном Николаевым подписан указ стратегических направлениях развития сельского хозяйства, в котором одной из основных задач значится увеличение уровня обеспеченности населения качественными товарами местного производства. Об этом говорится в докладе, посвященном году с начала работы на посту губернатора главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

Документ предполагает строительство объектов животноводства, птицеводства, растениеводства, мелиорации и семеноводства, табунного коневодства, развитие системы сбыта.

«В 2019 году на реализацию указа выделено более 8 млрд рублей», — заявил Айсен Николаев. «Уже по итогам первого полугодия реализации указа отмечена положительная динамика основных показателей в сельском хозяйстве». По его словам, индекс физического объема валовой продукции составил 105,5 процентов.

Рост отмечен и в производстве пищевых продуктов, увеличилось количество посевных площадей. Введены в эксплуатацию два животноводческих комплекса, три картофелехранилища, предоставлена господдержка на строительство конебаз и сайылыков, обновляется материально-техническая база по переработке молочной и мясной продукции, работает грантовая поддержка. Главным событием в оленеводстве стало внедрение электронной идентификации северных домашних оленей.