Уровень бедности в Якутии снизится в два раза

Правительство Республики Саха в 2018 году сократило уровень бедности на 1,1 процента по сравнению с 2017 годом. К 2024 году стоит задача снизить его в два раза. «Бороться с бедностью можно только комплексно», — говорится в докладе, посвященном году с начала работы на посту губернатора главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

«Адресно работая с малоимущими семьями, повышая качество жизни семей с детьми, развивая региональный рынок труда и содействуя эффективной занятости населения, в том числе в сельской местности и арктических районах, поддерживая малый бизнес, развивая экономику», — отмечается в документе.

В нем также говорится, что основой достатка и благополучия человека является труд. И в 2018 году в Якутии более 2 тысяч безработных граждан (на 69 процентов больше, чем в 2017 году) прошли профессиональное обучение. В 2019 году это количество увеличится до 3,5 тысяч человек.

По итогам 2018 года промышленными компаниями было трудоустроено 5 тысяч 726 якутян. Всего в проекте «Местные кадры в промышленность» участвуют 22 компании. За 1 полугодие 2019 года в компаниями-участниками проекта трудоустроено 3 тысячи 234 человека. До 2024 года в 27 промышленных предприятиях должны найти работу 27 тысяч 487 человек.

Растет в республике и минимальный размер оплаты труда. С мая 2018 года он увеличился в 1,6 раз и составляет 28 тысяч 200 рублей в районах до Полярного круга, и 31 тысячу 584 рублей — за Полярным кругом.