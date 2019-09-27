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Шишкана заподозрили в курировании хищений нефти

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Олег Медведев (Шишкан) в зале заседаний Басманного суда города Москвы

Возглавлявшего преступное сообщество Олега Медведева (Шишканова), также известного как Шишкан, подозревают в крышевании хищений нефти из подмосковного трубопровода. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает издание Baza.

В Раменском районе Московской области сотрудники компании «Транснефть – Верхняя Волга» нашли нелегальные врезки в магистральный нефтепровод — из него сливали дизельное и авиационное топливо. При этом в находящейся неподалеку старой промзоне обнаружили следы бензовозов и нефтепродуктов.

Как отмечает издание, сделать врезки в трубопровод, на котором установлена очень чувствительная сигнализация, без спецоборудования невозможно. Во врезках заподозрили самих сотрудников «Транснефть – Верхняя Волга». Однако следствие полагает, что без ведома Шишкана, считающегося «хозяином» Раменского района, просто так воровать нефтепродукты никто бы не стал. Предположительно, Шишкан мог курировать эту операцию. Версия проверяется следователями.

Ранее в сентябре сообщалось, что сотрудники МВД и Следственного комитета России (СКР) задержали восьмерых исполнителей убийства депутата Татьяны Сидоровой и ее семьи в Раменском районе Подмосковья в 2012 году. Все задержанные входили в возглавляемое Шишкановым преступное сообщество. Следствие полагает, что между Шишканом и депутатом произошел конфликт из-за бизнеса, который вела женщина.

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