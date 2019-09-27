Ингуш на огромной скорости пролетел Черменский пост и проигнорировал полицию

Видео: t.me/ossetiaFB

Житель Ингушетии на огромной скорости проскочил через КПП-105, более известный как Черменский пост, и проигнорировал требование полицейских остановиться. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Осетия».

Автор канала отмечает, что среди молодых жителей Ингушетии это стало «популярной новой забавой». «Интересно, чтобы было с таким героем, если бы он так пост в Чечне проскочил бы?», — говорится в подписи к публикации.

В Telegram-канале «Новости Осетии» отмечается, что «при желании наших сотрудников полиции» водителя не составит никакого труда найти и наказать по всей строгости закона.

Вероятно, автор канала имеет ввиду инцидент, который произошел в июле 2019 года, когда жители Ингушетии устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов в Северной Осетии. Драка произошла на Черменском посту. Сообщалось, что полицейские остановили для проверки автомобиль, который следовал из Ингушетии, но водители и два пассажира отказались пройти стандартную процедуру регистрации и начали ругаться с постовыми.

Несколько мужчин спровоцировали потасовку, и полиция была вынуждена применить силу. Нападавших скрутили. Они были задержаны для дальнейших разбирательств.

Контрольный пункт на восточной окраине селения Чермен Пригородного района Северной Осетии на границе с Ингушетией существует с 1975 года, в начале 1990-х он получил федеральный статус. КПП расположен в месте схождения четырех дорог: со стороны Беслана, Назрани, поселка Майского и селения Чермен — и находится в ведении МВД России, там несут службу сотрудники МВД по Северной Осетии.

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