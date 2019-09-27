Россия отчиталась о сотне сбитых дронов террористов

Система ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии за два года уничтожила 118 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) террористических группировок. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

58 устройств были сбиты в течение 2019 года. По словам Конашенкова, террористы в основном наносят удары из зоны деэскалации в Идлибе. В средствах нападения они не ограничиваются дронами.

«В последнее время наши зенитные ракетные средства ПВО — "Панцирь-С1", "Тор-М2" — также предотвращают попытки террористов нанести удар реактивными снарядами. С 1 января 2019 года было уничтожено 27 реактивных снарядов террористических группировок», — заявил генерал журналистам.

Он также рассказал о подробностях атаки, произошедшей 11 августа: тогда базу атаковали пять ударных беспилотников и один БПЛА управления. «На пяти были подвешены элементы поражения с взрывчатым веществом и гайками, кусками арматуры для наибольшего поражающего действия. Один летательный аппарат берет до десяти поражающих элементов, которые крепятся на крыльях», — приводит агентство его слова.

Об очередной атаке на Хмеймим стало известно 3 сентября. Тогда российские военные сообщили, что системы ПВО перехватили на безопасном расстоянии БПЛА и ракеты сирийских боевиков. В результате нападения никто не пострадал, авиабаза продолжила работу в штатном режиме.

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