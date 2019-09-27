В России уличили США в нежелании «оголить свои тылы»

США для успешного вторжения в Иран необходимо «400-500 тысяч штыков», заявил «Звезде» член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«Чтобы собрать такую группировку, Америке придется отправить на войну половину своей армии. А это физически невозможно», — уверяет эксперт.

Судаков отметил, что подавление потенциально более слабого противника, Северной Кореи, потребует выполнения не менее четырех тысяч вылетов боевой авиации каждую неделю, «для чего придется притащить к корейским берегам четыре авианосные ударные группы и оголить свои тылы».

Материалы по теме Новая гонка вооружений Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты

В сентябре Военно-морские силы США с испытательного центра на острове Уоллоп (Вирджиния) провели запуск ракеты-мишени GQM-163A Coyote («Койот»), имитирующей сверхзвуковые многоступенчатые крылатые ракеты, в частности российский «Калибр» (на участке отделения последней ступени от предпоследней).

В том же месяце «Звезда» написала, что российский стратегический ракетоносец Ту-160, называемый летчиками «Белым лебедем», не является беззащитной птицей и вполне может показать реальную, а не сказочную «кузькину мать», которая способна «внести существенные изменения в ландшафт любого континента» и существенно «отредактировать» список городов и стран на глобусе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!