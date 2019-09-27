Россиянки рассказали правду о своих телах

В России запустили проект #Сомнойвсетак, цель которого — помочь женщинам полюбить свою внешность. Видео с участницами проекта сняла Instagram-блогер Туся. Полная версия ролика опубликована на YouTube-канале «Тусим у Туси».

В видео разные женщины рассказывают, как меняли свою внешность, чтобы соответствовать стандартам красоты. Так, одна из них сообщила, что увеличила себе грудь и отрезала второй подбородок, другая — что над ней смеялись в детстве из-за лысой головы — в ролике она снимает парик. Остальные участницы поведали о своих шрамах, целлюлите и ожогах, а также анорексии и о том, как раньше стыдились своей внешности.

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«Почему где-то может быть написано, что мое тело не соответствует стандартам. Кто придумал стандарты, когда нас — три с половиной миллиарда разных, сильных, умных, прекрасных», — говорится в записи. Девушки отметили, что красота заключается в естественности и у женщин есть «право иметь недостатки и показывать их».

В конце видео женщин призывают не соответствовать представлениям других людей о прекрасном. Ролик заканчивается словами: «Со мной все так, а с тобой?»

В мае сообщалось, что треть россиян (33 процента) допускают использование шуток о женщинах с негативным подтекстом в бытовом общении. О недопустимости сексистских шуток в рекламе заявили 59 процентов опрошенных, в интернет-материалах — 50 процентов, в фильмах и литературных произведениях — 44 процента.

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