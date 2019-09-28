Дагестанский подросток поссорился с отцом и убил его

Несовершеннолетний житель Дагестана убил своего отца, сговорившись с друзьями. Об этом сообщает «Пятый канал».

16-летний подросток поссорился с 55-летним родителем и договорился с двумя друзьями убить его. Кроме того, он пообещал своим приятелям денежное вознаграждение, если они помогут расправиться с отцом.

В результате 22 сентября трое дагестанцев напали на мужчину и избили его металлической трубой. От полученных травм отец скончался на месте, после чего подростки погрузили его в машину, принадлежавшую жертве, и увезли в лес.

Позже всех троих преступников задержала полиция. Они признали свою вину, и против них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В августе в селе Патрикеево Ульяновской области подросток убил всех членов своей семьи и совершил самоубийство. По информации Telegram-канала «112», несовершеннолетний зарезал троих взрослых и двоих детей, затем нанес себе несколько ранений и покончил с собой. На месте ЧП работают следователи.

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