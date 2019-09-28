Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой

«Нафтогаз» сообщил об угрозе для отопительного сезона на Украине из-за долгов производителей тепла за газ. Об этом сообщается на сайте компании.

В сообщении отмечается, что данная ситуация может привести к тому, что жители многих городов могут остаться зимой без отопления.

В список должников вошло 116 компаний при общей численности 1316 теплопроизводителей. Задолжавшие предприятия, в частности, обслуживают жителей Винницы, Днепропетровска, Донецка, Киева, Кривого Рога, Мариуполя, Ивано-Франковска, Одессы, Харькова.

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В августе представитель украинского президента Владимира Зеленского Андрей Герус заявил, что предстоящая зима может оказаться непростой для Украины из-за трудностей с транзитом российского газа.

Соглашение о транзите газа было заключено между Россией и Украиной в 2009 году. Десятилетний договор станет неактуальным 31 декабря текущего года. К этому моменту Россия планирует запустить газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые прокладываются в обход Украины. В «Нафтогазе» заверяют, что готовятся к прекращению транзита.

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