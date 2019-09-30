Найден главный подозреваемый в убийстве 14-летней россиянки в Испании

Брат 14-летней россиянки, убитой в Испании, задержан в Германии как подозреваемый в преступлении. Об этом пишет газета La Vanguardia.

По ее информации, 17-летнего юношу взяли под стражу полицейские. По данным близких к следствию источников издания, его уже доставили в Испанию и передали сотрудникам местной прокуратуры по делам несовершеннолетних.

Молодой человек считается главным подозреваемым в расправе над девочкой. Его разыскивали с июня этого года: он числился пропавшим с момента смерти сестры.

Тело несовершеннолетней россиянки обнаружили поздно вечером 16 июня в квартире в испанском городе Матаро (автономное сообщество Каталония). К этому моменту она уже год проживала на территории Испании с матерью и братом.

Тревогу подняла мать подростков, на несколько дней уехавшая по делам: она не могла связаться с детьми в течение 30 часов и попросила друзей выяснить, что происходит. Они смогли попасть в дом и нашли тело. При этом брата погибшей нигде не было.

РИА Новости пишет, что мать погибшей — Ольга Кавер. Она основатель Международного института репродукции человека PUER, его офис расположен в Барселоне. У нее есть еще трое детей, живущих в России.

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