Россияне заявили о необходимости в изучении иностранных языков

Более половины россиян (63 процента) считают, что знать иностранные языки важно и нужно. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

По мнению россиян, знание иностранных языков необходимо для общения (так ответили 36 процентов респондентов), поездок за границу (34 процента) и работы (33 процента), а также для саморазвития (21 процент), чтения литературы и просмотра фильмов (16 процентов).

Наиболее полезным россияне сочли английский язык — его важность отметили 93 процента опрошенных. На втором месте по уровню значимости оказался китайский язык (48 процентов), на третьем — немецкий (32 процента).

Вместе с тем социологи отмечают, что приступать к изучению иностранных языков в ближайший год планирует примерно четверть опрошенных (26 процентов). Кроме того, только пять процентов респондентов заявили, что свободно владеют английским языком, признанным наиболее важным.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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