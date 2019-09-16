Российским школьникам раздадут «билеты в будущее»

В Костроме запустили проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», в котором поучаствуют почти четыре тысячи школьников. Об этом сообщается на сайте телеканала «Россия» в Костроме.

Проект будет состоять из трех этапов: онлайн-диагностики, с помощью которой будет определяться уровень знаний школьников о той или иной профессии, очный этап, в рамках которого дети смогут вживую познакомиться с разными специальностями, и заключительный этап. Во время последнего школьники получат необходимую информацию о кружках, секциях и мероприятиях, которые так или иначе связаны с понравившейся профессией.

В проекте поучаствуют ученики с 6-й по 11-й класс из 12 местных образовательных учреждений.

Проект «Билет в будущее» реализуется в рамках нацпроекта «Образование». На него было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!