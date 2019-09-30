Наука и техника
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Калмыки объяснили протест против бывшего главы ДНР на посту мэра Элисты
Познер объяснил свое негативное отношение к Советскому Союзу
В Москве появился каршеринг электромобилей 
Макрон приехал на прощание с Шираком на десятилетнем автомобиле
Последователи шедшего к Путину шамана продолжат поход в Москву
Путин и Макрон кратко пообщались после панихиды по Шираку
На взорвавшемся в Южной Корее судне с россиянами нашли утечку химикатов
Молодая украинская военнослужащая погибла в Донбассе от взрыва гранаты в кармане
Рики Мартин и его муж вновь станут родителями
Новости партнеров

Россияне раскупили сверхдорогие iPhone 11 Pro

Перейти в «Мою Ленту»

Apple полностью распродала в России первую партию iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Также издание ссылается на данные интернет-магазина Apple, где указывается, что iPhone 11 Pro и Pro Max отсутствуют на складе, а их отправка возможна через две-три недели. iPhone 11 в фиолетовом корпусе также появится через две-три недели, тогда как зеленый iPhone поступит через три-четыре недели.

По информации газеты, всего за первую неделю было продано 40 тысяч новых iPhone, однако официальные данные не раскрываются. Другие источники говорят о том, что вся первая партия составляла 40 тысяч смартфонов, а продано было всего 9,2 тысячи. Об отсутствии дефицита говорит ведущий мобильный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин как в комментарии для издания, так и в Twitter: «Продажи одиннадцатых iPhone в России обновили новый антирекорд, за шесть дней падение год к году 20 процентов, если сравнивать все три 11 против трех прошлогодних».

Однако представитель «М.Видео—Эльдорадо» заявил, что продажи смартфонов на неделе запуска новых iPhone выросли на 40 процентов. Другой собеседник отметил, что доля Apple в деньгах на неделе старта продаж выросла в России с 25 до 45 процентов.

Продажи новых iPhone 11, 11 Pro и Pro Max начали 20 сентября. Стоимость младшей модели начинается от 60 тысяч рублей, а 11 Pro стоит от 90 тысяч рублей. Самая дорогая версия iPhone 11 Pro Max с 512 гигабайтами памяти стоит в России 132 тысячи рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
iPhone неплохо вышел в цвет
Назван лучший смартфон года
Российский iPhone 11 оказался самым дорогим в мире
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0926 сентября

Рабы системы

Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
13:23Сегодня

Раскрыта тайна путешествующих в прошлое космических объектов

11:47Сегодня

Обнаружено древнее массовое захоронение

10:53Сегодня

В России создадут аналог космического корабля Илона Маска

Наука и техника00:0328 сентября

Винтовка — это праздник

Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
07:34Сегодня

Найдены новые звезды с инопланетными мегаструктурами

00:04Сегодня

США отказали своей «Мертвой руке»

17:2829 сентября

Названа самая мощная в России противокорабельная ракета

Наука и техника00:0224 сентября

«Черная тень войны»

Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
15:0729 сентября

Маск показал корабль для колонизации Марса

11:5829 сентября

Девочка оставила смартфон заряжаться в постели и умерла

06:4129 сентября

Илон Маск высказал свое мнение об инопланетянах

Россия
Последователи шедшего к Путину шамана продолжат поход в Москву
«Меня называли уродцем. В роддоме говорили, зачем вам такая»
Россиянки о том, как ненавидели свои тела, но научились их любить
Путин и Макрон кратко пообщались после панихиды по Шираку
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Десятерым политикам не выдали американские визы. Россия назвала это «возмутительной акцией»
Россиянам рассказали о погоде в октябре
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
Россиянин напугал школьников угрозой «кого-нибудь съесть» и ранил себя
Все материалы
Мир
На взорвавшемся в Южной Корее судне с россиянами нашли утечку химикатов
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком
«Он из того времени, когда курили в самолетах»
Настоящий европеец: яркая жизнь и мирная смерть Жака Ширака
Найден главный подозреваемый в убийстве 14-летней россиянки в Испании
«Наш дом горит, а мы смотрим в другую сторону!»
Умер бывший президент Франции Жак Ширак. Что он говорил о Путине, Ельцине и женщинах
Россия обдумает асимметричный ответ американцам в «визовой войне»
Все материалы
Бывший СССР
Кум Порошенко уехал из страны учить язык
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
Украина назвала срок достижения критериев для членства в НАТО и ЕС
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
В Донбассе назвали дату подписания Киевом «формулы Штайнмайера»
Все материалы
Экономика
В России взбунтовались против четырехдневки
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
«Роснефть» открыла новое месторождение на Восточно-Прибрежном участке Сахалина
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
Россиян успокоили по поводу цен на молоко
По избитым лекалам
За недавним задержанием силовиков стоит коммерческий конфликт
Названы любимые автомобили молодых россиян
Все материалы
Силовые структуры
Опубликовано первое видео издевательств отца над сестрами Хачатурян
Демон секретного завода
Первого секс-маньяка СССР ловили тысячи милиционеров. Найти его требовал сам Брежнев
Полицейские открыли огонь по россиянину с ножом
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Борцы с бандитизмом проверят защиту от молний на Sukhoi Superjet 100
Гела КардаваВзял и вышел
Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты
Актеру Устинову заменили реальный срок условным
Все материалы
Наука и техника
Россияне раскупили сверхдорогие iPhone 11 Pro
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Раскрыта тайна путешествующих в прошлое космических объектов
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
Обнаружено древнее массовое захоронение
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
В России создадут аналог космического корабля Илона Маска
Все материалы
Спорт
Александр Емельяненко придумал новый вид MMA
Олег Кононов«Спартак» уволил главного тренера Кононова
Команда проиграла четыре матча РПЛ подряд
Сборная Грузии устроила скандал из-за песни Меладзе
Татьяна Макфадден«В России было бы трудно остаться в живых»
Из детдома эту россиянку забрали американцы. В США она стала чемпионкой и добилась всего
Стал известен состав сборной России на матчи квалификации Евро-2020
Олег Коротаев«Не везло ему по жизни»
Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
Легкоатлетки возмутились вниманием операторов к их интимным зонам
Все материалы
Культура
Рики Мартин и его муж вновь станут родителями
«Мне казалось, что я действительно схожу с ума»
Хоакин Феникс о «Джокере», комиксах и своих принципах
Экс-сотрудница клиники внезапно передумала продавать фото больной Заворотнюк
«Мужчины посещают жен по вечерам»
Как выглядят самые странные семейные отношения в мире
Вокалистка Blondie вспомнила об обнажившемся в обмен на кокаин Дэвиде Боуи
Марк ЗахаровОбыкновенное горе
Умер Марк Захаров — мэтр российского театра, режиссер «Того самого Мюнхгаузена»
Сергей Лазарев показал дочь от суррогатной матери
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак ответила на слухи о разногласиях с Первым каналом
«Купи я в подворотне у барыги, и то было бы лучше»
 
У Алены Водонаевой нашли третью ногу на фото
«Никто не знает, где истина»
Захватывающие пейзажи и людские страдания на снимках известных фотографов
Стало известно о разногласиях Собчак и Первого канала из-за «Пусть говорят»
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
Фото «двухмерного» здания поставило пользователей сети в тупик
Все материалы
Ценности
46-летняя бывшая супермодель запустит шоу трансвеститов вместе с Кончитой Вурст
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Дочь Синди Кроуфорд случайно оголила грудь на подиуме
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Оценена стоимость роскошного автопарка сына диктатора
Леопард против зебры
Легендарная Джей Ло, БДСМ и листья на голове: как прошла неделя моды в Милане
Ким Кардашьян показала фотографию в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Пожилые россияне поедут на поездах за полцены
«Вас отлично потрясет!»
Молочные озера, красные скалы и золотоносные реки: зачем богатым русским ездить на Алтай
Utair захотели обанкротить
«Они набивали пакеты всем, что казалось съедобным»
Как россиянка мечтала попасть на португальский пляж, а оказалась в пугающем гетто
Названы самые популярные у иностранцев российские регионы
«Они презрительно целились в людей из АК-47»
Малярия, автоматы и попрошайки: как россиянин добрался до Танзании
«Забери меня, пожалуйста, в свою страну»
Россиянин добрался до столицы Замбии и обнаружил грязь, нищету и счастливых детей
Все материалы
Из жизни
Найден затонувший 118 лет назад «корабль-призрак»
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
Попугая посадили в тюрьму после кражи из магазина
Тор с ними
Как потомки викингов вспомнили древних богов и начали жить по-новой
Взломщик забрался в чужой дом, сделал два бутерброда с майонезом и убежал
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
Белка попросила женщину спасти ее раненого детеныша
Все материалы
Лучшее автомобильное видео сентября
«Ожившие» видеоигры, серпантин из 99 поворотов и карета из «Приоры»: самые интересные ролики месяца
Видео: шестиколесный УАЗ на максималках
Всего 3,7 миллиона — и идеальная машина грибника в вашем гараже. Если она туда поместится
Lada Granta Drive Active
Тест самой дорогой, самой стильной и самой драйверской Гранты
Электромобили: начало
Избранное на Моторе: массовые электрокары, едва не изменившие мир
У Toyota Camry появился полный привод
Водительское удостоверение разрешат предъявлять со смартфона
Седан Lexus IS опять покинул российский рынок
Все материалы
Дом
Россиянам предрекли проблемы с ипотекой
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Раскрыт размер наследства Марка Захарова
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Жилье в Новой Москве растеряло популярность
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Россияне заявили о необходимости в изучении иностранных языков
Золотодобытчикам на Алтае захотели ограничить доступ к золоту
Все материалы