Теневой бизнес захотели карать гигантскими штрафами

Законодатели Самарской области предложили повысить штрафы для россиян за ведение теневого бизнеса с 500-2000 рублей до 50-100 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Такая инициатива содержится в списке предложений российских регионов по развитию малого и среднего предпринимательства. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил соответствующее письмо министру экономического развития России Максиму Орешкину.

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Как отмечается в предложении, в 2018 году в ходе проверок выявлено 421 физическое лицо, которое вело бизнес без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или открытии юридического лица.

В регионе связали такое количество нарушений с незначительностью штрафа, поскольку людям проще оплатить его, чем зарегистрироваться в соответствии с законодательством. Ситуация противоречит желанию государства вывести бизнес из «тени».

В общей сложности Орешкину передали инициативы более 20 российских регионов.

Ранее в сентябре эксперты назвали вывод российской экономики из «тени» опасным для России, поскольку регулирование может дополнительно затормозить экономический рост. Такую динамику подтвердили и в Минэкономразития. Обеление зарплат признано одной из причин падения реальных располагаемых доходов, что угрожает потребительскому спросу.

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