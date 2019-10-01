Журналист заявил об издевательствах при аттестации для работы в горячих точках

Редактор «РИА Новости» Святослав Павлов подал заявление в Главное военное следственное управление Следственного комитета России из-за жестокого обращения во время курсов экстремальной журналистики «Бастион», обязательных для получения аккредитации у силовиков. Об этом Павлов рассказал «Медиазоне».

Курсы проходили в сентябре на территории военной части, где базируется 810-я гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. Вместе с ним там были несколько десятков других журналистов федеральных и региональных СМИ.

Редактор рассказал, что получил травмы во время демонстрационного захвата заложников, который произошел внезапно во время одной из лекций. По словам журналиста, морпехи ворвались и уложили всех лицом в пол. Ему удалось вырваться из здания, однако один из военных вернул его обратно, «сопровождая свои действия матом, ударами и оскорблениями».

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После этого слушателям курса надели на голову холщовые мешки, которыми, как говорит Павлов, периодически душили. «Затем нас погрузили в автобусы и повезли на полигон. В автобусе удары и издевательства продолжались», — признался журналист.

Павлов также вспомнил, что после захвата их заставляли ползать по камням и били. Когда он начал задыхаться в мешке и терять сознание, ему сказали, что он убит. «И дальше пошли остальных мучать, где-то полчаса. Их поливали бараньей кровью, стреляли над головами, заставляли прыгать-отжиматься — короче, полный какой-то ад», — рассказал редактор.

После захвата у Павлова констатировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ссадины лица, туловища, конечностей, ушиб мягких тканей грудной клетки и коленных суставов, а также подозрение на сотрясение мозга. По словам журналиста, одной из участниц курсов порвали ухо, другому коллеге «отбили почки».

Павлов утверждает, что военные не сразу согласились оказать журналистам медицинскую помощь. Он и несколько других участников «Бастиона» покинули курс досрочно.

Редактор также пожаловался на то, что журналистов поселили в казарме, заставляли ходить строем, запрещали покидать территорию части. По его словам, никто заранее не предупреждал о форме и содержании курсов. Павлов добавил, что на его претензии преподаватель курсов, полковник Алексей Захаров, заметил, что «настоящие террористы будут вести себя еще жестче».

Сертификат курса «Бастион» требуется для аккредитации сотрудников СМИ для работы в горячих точках. По данным Союза журналистов, с 2006 года обучение прошли более 700 работников СМИ и сотрудников пресс-служб госструктур.

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