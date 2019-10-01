Интернет и СМИ
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Порошенко пообещал бороться с «формулой Штайнмайера» ради антироссийских санкций
Эквадор решил выйти из нефтяного картеля ради экономии
Обыскивающих горожан пранкеров в полицейской форме отправили в СИЗО
В людях нашли органы древних существ
Американского тренера легкоатлетов дисквалифицировали за распространение допинга
Владельцев российского детского сада посадили за связывание детей пеленками
Трамп узнал о проблемах американской экономики и нашел крайних
В партии Порошенко назвали «формулу Штайнмайера» ловушкой Кремля
Россия наказала Украину за цистерны
Новости партнеров

Журналист заявил об издевательствах при аттестации для работы в горячих точках

Перейти в «Мою Ленту»

Редактор «РИА Новости» Святослав Павлов подал заявление в Главное военное следственное управление Следственного комитета России из-за жестокого обращения во время курсов экстремальной журналистики «Бастион», обязательных для получения аккредитации у силовиков. Об этом Павлов рассказал «Медиазоне».

Курсы проходили в сентябре на территории военной части, где базируется 810-я гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. Вместе с ним там были несколько десятков других журналистов федеральных и региональных СМИ.

Редактор рассказал, что получил травмы во время демонстрационного захвата заложников, который произошел внезапно во время одной из лекций. По словам журналиста, морпехи ворвались и уложили всех лицом в пол. Ему удалось вырваться из здания, однако один из военных вернул его обратно, «сопровождая свои действия матом, ударами и оскорблениями».

После этого слушателям курса надели на голову холщовые мешки, которыми, как говорит Павлов, периодически душили. «Затем нас погрузили в автобусы и повезли на полигон. В автобусе удары и издевательства продолжались», — признался журналист.

Павлов также вспомнил, что после захвата их заставляли ползать по камням и били. Когда он начал задыхаться в мешке и терять сознание, ему сказали, что он убит. «И дальше пошли остальных мучать, где-то полчаса. Их поливали бараньей кровью, стреляли над головами, заставляли прыгать-отжиматься — короче, полный какой-то ад», — рассказал редактор.

После захвата у Павлова констатировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ссадины лица, туловища, конечностей, ушиб мягких тканей грудной клетки и коленных суставов, а также подозрение на сотрясение мозга. По словам журналиста, одной из участниц курсов порвали ухо, другому коллеге «отбили почки».

Павлов утверждает, что военные не сразу согласились оказать журналистам медицинскую помощь. Он и несколько других участников «Бастиона» покинули курс досрочно.

Редактор также пожаловался на то, что журналистов поселили в казарме, заставляли ходить строем, запрещали покидать территорию части. По его словам, никто заранее не предупреждал о форме и содержании курсов. Павлов добавил, что на его претензии преподаватель курсов, полковник Алексей Захаров, заметил, что «настоящие террористы будут вести себя еще жестче».

Сертификат курса «Бастион» требуется для аккредитации сотрудников СМИ для работы в горячих точках. По данным Союза журналистов, с 2006 года обучение прошли более 700 работников СМИ и сотрудников пресс-служб госструктур.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Основной нарратив был о том, что журналист — он никто». Ужас и подавленность на курсах Минобороны для военных репортеров
Путин рассказал о вывозе журналистов из-под пуль по его просьбе
На избившего журналиста российского чиновника возбудили еще одно дело
Журналист «Медузы» показал следы грубого обращения полиции
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:1026 сентября

«Иногда я сама не верю, что это было правдой»

Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
19:59Сегодня

Блогерша инсценировала похищение дочери ради травли конкурентов и прокололась

18:38Сегодня

Галустян станет новым лицом СТС

15:48Сегодня

Ведущий Первого канала прогнал украинца после оскорбления умершего Захарова

Интернет и СМИ00:0311 сентября

«Сделал мое детство и деградировал»

«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
14:39Сегодня

Призывников лишили инструкций по уклонению от армии

14:01Сегодня

В «Газете.Ru» сменился главный редактор

13:06Сегодня

Водителям показали порно вместо рекламы

Интернет и СМИ00:06 3 сентября

«Я бы хотел снять только одного человека — Путина»

Легендарный фотограф — о встрече с Хрущевым и Брежневым и давней любви к России
11:41Сегодня

Объяснен успех обворовывающих россиян мошенников

10:35Сегодня

Мужчина использовал рекламу Dove для привлечения женщин и преуспел

09:31Сегодня

Видео «веселого пробуждения» вызвало у зрителей замешательство и страх

Россия
Владельцев российского детского сада посадили за связывание детей пеленками
В России изменят правила хранения валюты и стоимость ОСАГО
Чем займутся депутаты Госдумы в октябре
В Кремле рассказали о дружбе с грузинами и проблемах с их властями
Сережа Сухинин с мамой«Без вашей помощи наш Сереженька не выживет»
Трехмесячного ребенка спасет парентеральное питание
В России назвали своим успехом подписание «формулы Штайнмайера» Украиной
«Меня называли уродцем. В роддоме говорили, зачем вам такая»
Россиянки о том, как ненавидели свои тела, но научились их любить
По Петербургу прошелся разрушительный ураган «Мортимер»
Все материалы
Мир
Британец повоевал в ИГ, разочаровался и захотел к маме
Баллистические ракеты DF-17«Нет той силы, что остановит китайский народ»
Китай отметил 70-летие коммунистического правления грандиозным военным парадом
Брата президента Ирана посадили в тюрьму
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
Раскрыто отношение северокорейцев к предателям
«Он из того времени, когда курили в самолетах»
Настоящий европеец: яркая жизнь и мирная смерть Жака Ширака
Макрон заступился за Россию в Совете Европы
Все материалы
Бывший СССР
В партии Порошенко назвали «формулу Штайнмайера» ловушкой Кремля
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»
Зеленский открестился от встречи с адвокатом Трампа
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
Назван срок отвода сил на двух участках в Донбассе
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Зеленский отреагировал на подписание «формулы Штайнмайера»
Все материалы
Экономика
Трамп узнал о проблемах американской экономики и нашел крайних
Под откос
Германия много лет тащила на себе Европу. Теперь спасать нужно ее саму
России понадобилось больше дорогих гастарбайтеров
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
На подсчет россиян попросили десятки миллиардов рублей
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
Россия наказала Украину за цистерны
Все материалы
Силовые структуры
Опубликовано видео нападения на полковника СКР в Москве
Прирожденные убийцы
Они стали самыми известными киллерами России. Но мало кто знал их в лицо
Осужденный за истязание любовницы россиянин скрывался с ней в землянке
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержание убийцы полковника СКР попало на видео
Гела КардаваВзял и вышел
Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты
Схватка 20 бойцов ОМОН с вооруженным арматурой россиянином попала на видео
Все материалы
Наука и техника
От Антарктиды откололся исполинский айсберг
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Су-57 лишат оружия
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
Российская Т-14 «Армата» оказалась «игрушкой»
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Россия из-за США резко сократит пуски «Союз МС» к МКС
Все материалы
Спорт
Американского тренера легкоатлетов дисквалифицировали за распространение допинга
Олег Кононов«Спартак» уволил главного тренера Кононова
Команда проиграла четыре матча РПЛ подряд
Три футболиста «Лестера» попали в сборную седьмого тура АПЛ
Татьяна Макфадден«В России было бы трудно остаться в живых»
Из детдома эту россиянку забрали американцы. В США она стала чемпионкой и добилась всего
Ласицкене выступила против участия в ЧМ пропустившего допинг-тесты американца
Олег Коротаев«Не везло ему по жизни»
Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
Слуцкий показал «обычное голландское утро» и стал любимцем фанатов
Все материалы
Культура
Умер один из пионеров хип-хопа Джимми Спайсер
Хорошо кончается
На экраны выходят финалы главных сериалов десятилетия. Почему их нельзя пропустить?
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
«Мне казалось, что я действительно схожу с ума»
Хоакин Феникс о «Джокере», комиксах и своих принципах
Квентин Тарантино начал писать книгу о ветеране Второй мировой войны
«Мужчины посещают жен по вечерам»
Как выглядят самые странные семейные отношения в мире
Самой популярной песней в России оказался украинский хит
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналист заявил об издевательствах при аттестации для работы в горячих точках
«Купи я в подворотне у барыги, и то было бы лучше»
 
Блогерша инсценировала похищение дочери ради травли конкурентов и прокололась
«Никто не знает, где истина»
Захватывающие пейзажи и людские страдания на снимках известных фотографов
Галустян станет новым лицом СТС
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
Ведущий Первого канала прогнал украинца после оскорбления умершего Захарова
Все материалы
Ценности
Сестра Кардашьян переборщила с фотошопом и не вынесла критики фанатов
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Джиджи Хадид спихнула с подиума забравшуюся на него зрительницу
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Девушка похвасталась кольцом и была поднята на смех за огромные ногти
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Обнаженное фото самой тучной в мире модели обрадовало фанатов
Все материалы
Путешествия
Стюардессы отказались пускать пассажирку в туалет и вынудили ее ходить под себя
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
Тележка с едой «обезумела» и устроила переполох в аэропорту
«Вас отлично потрясет!»
Молочные озера, красные скалы и золотоносные реки: зачем богатым русским ездить на Алтай
Любимые направления россиян для путешествий резко подорожали
«Они набивали пакеты всем, что казалось съедобным»
Как россиянка мечтала попасть на португальский пляж, а оказалась в пугающем гетто
Названы самые выгодные направления для путешествий осенью
Все материалы
Из жизни
Молния убила бегуна около финиша
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
Трогательная встреча слоненка с воспитателем попала на видео
Тор с ними
Как потомки викингов вспомнили древних богов и начали жить по-новой
Мужчина купил спорткар и через несколько часов разбил его
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
Самый безвредный медведь Америки ранил мужчину
Все материалы
Ездим на Мерседесах, не тратя бензина
Тест-драйв подзаряжаемого гибрида GLE 350 de и электромобиля EQC 400
Лучшее автомобильное видео сентября
«Ожившие» видеоигры, серпантин из 99 поворотов и карета из «Приоры»: самые интересные ролики месяца
Видео: шестиколесный УАЗ на максималках
Всего 3,7 миллиона — и идеальная машина грибника в вашем гараже. Если она туда поместится
Lada Granta Drive Active
Тест самой дорогой, самой стильной и самой драйверской Гранты
Kia пересмотрела комплектации российских Cerato
Hyundai раскрыла стоимость подписки на автомобили для россиян
Кроссовер Toyota C-НR стал 184-сильным гибридом
Все материалы
Дом
Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Жительницу пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске решили выселить на улицу
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Названы города мира с переоцененным жильем
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Двухлетний россиянин сжег бабушкин дом
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
В России запустили единую образовательную онлайн-платформу
Оренбургских предпринимателей научат бизнесу
Все материалы