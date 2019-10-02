Военные подтвердили жестокое обращение с журналистами на курсах для репортеров

Исполнявший роль террориста на курсах экстремальной журналистики «Бастион» в Севастополе опроверг информацию о том, что журналистов обливали бараньей кровью. По словам представителя бригады морской пехоты Черноморского флота, для имитации крови использовалась краска, передает Telegram-канал «Подъем». В то же время он подтвердил, что участники курсов получали травмы.

«Бараньей крови, да и вообще крови, там не было. Баранина не поставляется в воинские части, только говядина и свинина. Кровь взять негде, животные поступают в столовые в разделанном виде от поставщика», — пояснил неназванный собеседник «Подъема».

Роль террористов, по его словам, исполнили морские пехотинцы. Они отрабатывают захват заложников на учениях так, чтобы не допустить гибели и травматизма, заверил он. «»Холостых патронов не жалели, кулаками, ногами, прикладами не били, только брали в захват или ставили на колени», — пояснил собеседник.

Материалы по теме «Человека убивали за неправильную считалочку» От Чечни до Украины: он прошел все войны бывшего СССР и готов о них рассказать

Организаторы не стали отрицать, что у всех журналистов, в том числе женского пола, после курсов были ссадины и синяки. Однако на жестокое обращение никто не жаловался, заверил представитель бригады морпехов.

Ранее корреспондент РИА Новости Святослав Павлов обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело из-за тренинга для военных корреспондентов. После демонстрационного захвата заложников, который произошел внезапно во время одной из лекций, Павлов получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные ссадины лица, туловища, конечностей, ушиб мягких тканей грудной клетки и коленных суставов, а также подозрение на сотрясение мозга. Журналист утверждает, что одной из участниц курсов порвали ухо, другому коллеге «отбили почки».

Сертификат курса «Бастион» требуется для аккредитации сотрудников СМИ на работу в горячих точках. Курсы организует Союз журналистов Москвы, которым руководит главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. По данным Союза журналистов, с 2006 года обучение прошли более 700 работников СМИ и сотрудников пресс-служб госструктур.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!