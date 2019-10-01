На исследования авиапромышленности выделят десятки миллионов рублей

Минпромторг планирует потратить на исследование по созданию конкурентной на мировом рынке отечественной авиации 117 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты». Планируется, что эту работу поручат одному из подведомственных предприятий министерства.

Ожидается, что к 2025 году доля отечественных поставщиков на рынке мировой авиации должна возрасти до 3,6 процента. Исследования, в частности, коснутся оптимизации мощностей, развития специализации предприятий, цифровизации и обеспечения оптимальной загрузки.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Развитие авиации вписывается в рамки национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который рассчитан до 2024 года. Его реализация предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!